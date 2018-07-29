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Trabzonspor'dan çifte kutlama!

Trabzonspor, kulübün 51. yıl kutlamasında hazırlık maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan çifte kutlama!
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29 Temmuz 2018 23:06
Kulübün 51. yıl kutlamaları kapsamında hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, Karadeniz derbisini 3-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Joao Pereira ve 72. dakikada Vahid Amiri ve 88. dakikada Muhammet Beşir kaydetti. Bordo mavili takımın yeni transferi İranlı Amiri, ilk kez forma giydiği maçta golle tanışmış oldu.

Yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında 3. galibiyetini alan Trabzonspor, hazırlık kampını böylece tamamlamış oldu.

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