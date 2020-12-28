Trabzonspor'da bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken bir yandan da iç transferde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.



Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ın 5 milyon TL olan yıllık ücretlerinin 9 milyon TL'ye çıkarılmasından sonra yıllık 750 bin Euro kazanan Caleb Ekuban'a da iyileştirme yapıldı. 26 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda yıllık aldığı ücret 1 milyon Euro'ya çıkartıldı. Oyuncunun sözleşmesine ayrıca motive edici primler konulacağı da ifade edildi.



