Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'a zam

Bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken bir yandan da iç transferde hareketlilik yaşayan Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın ücretinde iyileştirme yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'a zam
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28 Aralık 2020 10:22
Trabzonspor'da bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken bir yandan da iç transferde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ın 5 milyon TL olan yıllık ücretlerinin 9 milyon TL'ye çıkarılmasından sonra yıllık 750 bin Euro kazanan Caleb Ekuban'a da iyileştirme yapıldı. 26 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda yıllık aldığı ücret 1 milyon Euro'ya çıkartıldı. Oyuncunun sözleşmesine ayrıca motive edici primler konulacağı da ifade edildi.



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