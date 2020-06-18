Trabzonspor'dan büyük vurgun

Karadeniz Fırtınası, hem lig hem de kupada sert esiyor… Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenerek Kadıköy'deki 23 yıllık galibiyet özlemine son veren ve adını finale yazdıran Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un 3 büyük kulübü olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son 10 yılın en iyi tablosunu çizdi. Bordo-mavililer 3 ekibe karşı 5'i lig, 2'si kupa toplam 7 karşılaşmada 2,14 puan ortalamasına ulaşırken, bu değer yine 2,14'ün görüldüğü 2010-2011 sezonundan bu yana ulaşılan en yüksek ortalama oldu.Trabzonspor 2017-2018 sezonunda 3 İstanbul ekibine karşı 1, 2018-2019'da ise 1,83 ortalamada kalmıştı. Lige verilen 3 aylık aranın ardından Göztepe deplasmanında aldığı 3-1'lik net galibiyetle zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor bir çok alanda da ligin en iyisi durumunda. Maç başına 2.33 ile en fazla gol atan takım olan Fırtına, 13.4'lük değeriyle dripling karnesinde başı çekerken, rakipten top çalma istatistiği ile de (18,4) iki numarada yer alıyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 10'u lig, 6'sı kupa olmak üzere toplam 16 resmi maçta takımın başındaydı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 3 beraberlik alırken tek yenilgisini kupada Denizlispor karşısında (2-0) yaşadı.Süper Lig'in teknik direktör performansları incelendiğinde, Trabzonspor'da 19 Ocak'ta takımın başına geçen Hüseyin Çimşir tüm rakiplerini geride bıraktı. 40 yaşındaki teknik adam şu ana kadar ligde 10 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yenilgisiz yoluna devam eden Çimşir, 2,33 puan ortalaması yakaladı. Genç hocayı, 2,07 puan ortalamasıyla ligde de averajla takipçisi olan Medipol Başakşehir'in teknik patronu Okan Buruk takip etti.Süper Lig'de 56 puanla lider durumda olan ve Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselen Trabzonspor, iki kulvarda da zafere ulaşırsa 36 yıllık özlemine son verecek. En son 1983-1984 sezonunda lig şampiyonluğunu ve kupayı birlikte kazanan Fırtına, 1976-77'de ise Süper Kupa ile birlikte 3 kupayı birden müzesine götürmüştü. Bordo-mavililer bu hedefini gerçekleştirirse 43 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayacak.