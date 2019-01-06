Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın takımdan gidişi hakkında, "Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu." dedi.



"EN SIKINTILI SÖZLEŞMEDEN KURTULDUK"





Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılışı ile büyük bir mali yükten kurtulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"O konuyla alakalı söyleyeceğim tek şey, Trabzonspor tarihin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Kişiye yönelik, oyuncuya yönelik bir eleştiri yok. Trabzonspor tarihinin hatta Türk futbol tarihinin, dünya futbolunda da eşine rastlanabilir mi onu da bilemiyorum ama Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu diyerek özetleyebilirim. Tekrar tekrar söylüyorum, bunun kişiye yönelik bir eleştiri olarak değerlendirmeden, sözleşme açısından değerlendirilmesi doğru bir bakış açısı olacaktır."

"FIFA İLE BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un FIFA'dan transfer yasağı aldığının hatırlatılması üzerine, "Vardı. Sosa ve Kucka'nın bonservis ücretleri nedeniyle Milan Kulübüne 1,4 milyon avroluk bir ödemeden kaynaklanan bir yasak diyelim. Ödemeyi cuma günü gerçekleştirdik ve pazartesi günü bu konuyla alakalı olarak FIFA ile bir görüşmemiz olacak. Bunun ihtar olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir itirazımız var. İnşallah o itirazımız kabul olur ama dediğim gibi o kadar çok sıkıntı var ki... Bu sadece Milan'la sıkıntı değil. Bir bakıyorsunuz ki Trabzonspor'da 4 sene önce oynamış bir oyuncunun dosyası geliyor, ondan sonra bir başkasının geliyor, bu şekilde 18 tane dosya var. Bunları teker teker aşıyoruz. Dolayısıyla sıkıntılar bize yabancı değil, geldiğimizden beri bu tür sıkıntılarla uğraşıyoruz. Onun için antrenmanlıyız. Nereden ne gelirse gelsin bir ölçüde savuşturma yeteneğine sahibiz. Öyle tahmin ediyorum ki pazartesi günü bu problemi aşacağız." şeklinde konuştu.