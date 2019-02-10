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Trabzonspor'dan bina çokmesindeki yaralılara ziyaret

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile Teknik Direktör Ünal Karaman, yaralı vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan bina çokmesindeki yaralılara ziyaret
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10 Şubat 2019 13:07
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Haluk Şahin ve Ünal Karaman'ın, bina enkazından kurtulan yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şahin ve Karaman'ın, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan bilgi aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başhekim Recep Demirhan'dan bilgi alan Şahin ve Karaman daha sonra göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki taraftarımız Mahmut Tayyip Alemdar başta olmak üzere yoğun bakımdaki yaralıları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin ve Teknik Direktörümüz Ünal Karaman hastanenin ardından göçüğün meydana geldiği mahallede kurulan taziye çadırına giderek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi."



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