Kadrodaki eksikleri gidermek adına transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor Yönetimi, hem içeride hem dışarıda önemli isimlerle temasta... Bordo-Mavililer'in Karagümrük'ten de iki hedefi var: Biglia ve Ndao. Ve Fırtına, ligde İstanbul ekibiyle karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşmanın ardından transferin gündeme gelmesi bekleniyor. Çünkü Karagümrük de, Trabzonspor'un Arjantinli stoperi Campi ile ilgileniyor.



Kritik 90 dakikanın ardından her iki kulüp yöneticilerinin transferi masaya yatıracağı öğrenilirken, karşılıklı nabız yoklanacak. Takas başta olmak üzere pek çok formül konuşulacak.



LUCAS BIGLIA ÖNCELİKLİ...



Trabzonspor, özellikle Jose Sosa sonrası orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşarken; bu boşluğu 34 yaşındaki Lucas Biglia ile doldurmak niyetinde.



Arjantinli yıldızın Karagümrük'le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alessano Ndao ise 14 lig maçında gösterdiği 4 gol, 3 asistlik performansla sezonun öne çıkan isimlerinden...



