Trabzonspor'dan Bennasser atağı





Trabzonspor'un genç yıldızları Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun ve Arda Akbulut yaylaya çıktı. Mangal yapıp, güzel doğanın tadını çıkaran futbolculara bazı arkadaşlarının yanı sıra nişanlıları ve eşleri de eşlik etti.

Trabzonpor iç transferde önemli mesafe kat ettikten sonra dış transfer çalışmalarına yönelmeye başladı. Bordo-mavililerin gündemine gelen son isim ise Faslı orta saha oyuncusu Youssef Bennasser oldu. Bonservisi Monaco'da olan ancak sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Bennasser 16 maçta sadece 1 asist üretebildi.Youssef Bennasser'in yaşının genç olması ve potansiyeli Trabzonspor'un bu oyuncuya iyi bir yatırım olarak bakmasına sebep oldu. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Monaco'nun da gözden çıkardığı Faslı oyuncuyu cüzi bir rakama almak isteyen bordo-mavililerin hedefi Bennasser'i ilerleyen yıllarda iyi bir rakama satmak. Fas medyası da oyuncunun Trabzonspor'a sıcak baktığını iddia etti.Fransa ligi dışında hiçbir takımda forma giymeyen Bennasser Nancy, Caen, S.Etienne, Bordeaux ve Monaco formalarıyla 138 maçta dört gol buldu, Fas Milli Takımı'nda 19 maça çıktı.