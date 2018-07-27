Trabzonspor'dan basketbol açıklaması!

Çeşitli basın yayın organlarında yer alan, kulübümüzün alacaklarını talep etmesi karşısında Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin ligden çekileceğine dair haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.Öncelikle belirtmek isteriz ki; içinde bulunduğu ekonomik şartlarda en küçük maddi desteğe dahi ihtiyaç duyan kulübümüzün 11 milyon TL'lik alacağını görmezden gelmesi veya bu alacağından vazgeçmesi mümkün değildir.Bu anlamda Yönetim Kurulumuz, Trabzonspor Genel Kurulu'ndan aldığı yetkiye ve sorumluluğa binaen kulübümüzle hiçbir organik bağı bulunmayan ilgili dernekten hukuki yollarla alacağını talep etmiştir.Ancak, bilinmelidir ki; muhatap Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin kulübümüzün alacak talebinden önce sırada bekleyen ve halihazırda devam eden 15 civarında aleyhte icra dosyası bulunmaktadır. Diğer alacak sahiplerinin tavrı ne olur bilemeyiz. Fakat Trabzonspor'la ilgili gelişen bu durum belli ki Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin yaşadığı ilk ve tek sorun değildir.Ayrıca, altını çizerek ifade etmek isteriz ki; söz konusu Basketbol Derneği tarafından tebligatımıza itiraz edilmiş ve 9 gün önce ''Mahkeme hakkımız 1 yıl saklı kalmak koşuluyla" icra takibi işlemleri zaten durdurulmuştur.Bu vesileyle; kulübümüzün, Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin faaliyetlerini engellediği, ''Trabzonspor Kulübü alacağını talep ettiği için Basketbol Derneği kapanıyor'' şeklindeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını, sansasyon amacı taşıyan paylaşımlar olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.