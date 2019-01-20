Trabzonspor'dan Başakşehir maçına 60 bin TL prim kararı

Spor Toto Süper Lig'de bugün zirve yarışı için büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ligin ilk yarısını müthiş bir yükseliş içinde tamamlayan ve 5 maçta topladığı 13 puanla puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşen bordo-mavililer, bu çıkışlarını Başakşehir karşısında da sürdürmek ve aradaki 6 puanlık farkı üçe indirmeyi hedefliyor. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor.Trabzonsporlu taraftarlar transfer yasağı yüzünden beklenen takviyelerin yapılamamış olmasına aldırış etmedi ve Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Bordomavili taraftarlar ayrıca maç öncesi koreografi gösterisi yapacak.Yönetim Kurulu Başakşehir maçı öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olduğu gibi bu maç için de 60 bin TL prim vermeyi kararlaştırdı.ariyeri boyunca Başakşehir'e karşı 4 maçta teknik direktör olarak kulübede yer aşan bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet elde etti. Karaman, 3 de yenilgi aldı.Başakşehir'in başında 417 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a karşı 21 kez rakip olurken 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca 8 de yenilgi gördü.