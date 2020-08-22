Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk için yeni formül: Guilherme

Trabzonspor, sezonun parlayan isimlerinden Alpaslan Öztürk için yeniden operasyon başlattı. Daha önce İzmir ekibiyle anlaşamayan Bordo-Mavililer bu kez yeni bir formülle Göz Göz'ün kapısını çalacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği başarılı savunmacı için Guilherme'yi önerecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk için yeni formül: Guilherme
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22 Ağustos 2020 12:14
Uzun süredir stoper arayışında olan Trabzonspor'un, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde olan Alpaslan Öztürk'e ilgisi yeniden alevlendi.

Daha önce Göztepe ile tecrübeli oyuncunun transferi için görüşen yönetim, o dönem orta yolu bulamamıştı. Bordo- Mavililer'de şimdi yeniden 27 yaşındaki futbolcunun ismi gündeme geldi. Sezonun en iyi savunmacılarından biri olan Alpaslan için Fırtına yeni bir formül buldu.

İzmir'e sıcak bakıyor

İzmir ekibinin kapısını takas teklifiyle çalacak olan Karadeniz devi, Brezilyalı yıldız Guilherme'yi önerecek. Kanat arayışında olan Göz Göz'ün bu teklife sıcak bakması beklenirken, yıldız oyuncunun da İzmir'e yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.

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