Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi!

Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk için yeniden harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi!
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03 Eylül 2020 12:07
Trabzonspor, Alpaslan Öztürk'ü yeniden gündemine aldı. Brezilya ekibi Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, aynı bölgede rekabeti artırmak için Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü de yeniden gündemine aldı.

MALİYET UYGUN OLURSA
Daha önce yabancı kontenjanı kısıtlaması olduğu dönemde gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililerin Göztepe ile masaya oturacağı öğrenildi. Maliyet uygun olursa Trabzonspor transferi bitirecek.

25 MAÇTA 7 GOLÜ BULUNUYOR
Tecrübeli oyuncunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Alpaslan geçen sezon İzmir ekibiyle 25 maça çıktı ve 7 gol attı.

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