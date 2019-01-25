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Trabzonspor'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kibar Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili "Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması
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25 Ocak 2019 18:06
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



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