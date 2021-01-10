Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu sürprizi

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in talip olduğu Ahmet Kutucu için Trabzonspor da devreye girdi.

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Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu sürprizi
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10 Ocak 2021 12:00
Türkiye'den daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor da talip oldu.

Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.

Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor.

Kaynak: Karadeniz



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