Trabzonspor'dan açıklama: Bir futbolcu pozitif

Trabzonspor, yapılan testlerden bir futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'dan açıklama: Bir futbolcu pozitif
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14 Ağustos 2020 13:21
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu. Bordo mavililer bir futbolcunun Kovid-19 sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

"Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır."



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