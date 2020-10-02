Trabzonspor'dan 10 milyon liralık reklam anlaşması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan 10 milyon liralık reklam anlaşması!
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02 Ekim 2020 16:07
Trabzonspor Kulübü, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic. A.Ş. (Colin's) arasında 2020-21 futbol sezonu için reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Erk Pazarlama, şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 10.000.000 lira artı KDV ödeyecektir." denildi.



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