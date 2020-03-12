Trabzonspor'daki keskin nişancı; Jose Sosa

Bordo- Mavili formayla ikinci baharını yaşayan Jose Sosa, erteleme maçında sahneye çıktı. Kritik virajda sorumluluk alan kaptan, karşılaşmanın ilk yarısında fark yarattı. Sosa 10. dakikada Novak'ın golünde sağ taraftan adrese teslim bir orta yaptı.Arjantinli yıldız, 30. dakikada ise frikikte topun başındaydı. Sosa'nın yaptığı ilk vuruş, Gökhan Töre barajı ihlal ettiği için tekrarlandı. Trabzonspor'un maestrosu, 2. vuruşunda müthiş bir şut çıkardı ve Farnolle'ü çaresiz bıraktı. Fırtına'yı 2-0 öne geçiren isim olan Sosa, aynı zamanda Türkiye kariyerindeki 9. frikik golünü attı.2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a gelerek Türkiye kariyeri başlayan Sosa, arada 1 sezon Milan'a gittikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu. Sosa, toplamda 5 sezonluk lig kariyerinde 9 frikik golü atarak, bu alanda en iyisi olmayı başardı. Sosa, idmanlarda yaptığı ekstra duran top çalışmasının karşılığını dün Malatya'da aldı.