Trabzonspor'da zirveye giden rota

Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle 15 puan toplayan Trabzonspor, zirve ile aradaki puan farkını da eritmeyi hedefliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı ile iddialı bir konuma gelen bordomavililer, üç maçlık bir rota belirledi. Karadeniz ekibi, sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçından sonra Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarını da kayıpsız geçerek zirve yarışında adından daha da söz ettirmek istiyor.



'ÜSTESİNDEN GELECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ'



Bu 3 maç için 9 puan hedefi koyan bordo-mavili takım, istediği sonuçları alması durumunda kalan haftalar için zirve rotasını şekillendirecek. Oyuncularıyla konuşmalarında şampiyonluk kelimesini kullanmamaya özen gösteren Avcı, Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan ilk antrenmanda ise, "Zor bir yola girdik, üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz" diyerek, futbolcuların daha da hırslanmalarını istedi.



YÖNETİM DE TARAFTAR DA HAREKETE GEÇTİ



Bu arada takımın zirve yarışına ortak olmasının ardından yönetim de harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk toplantıda yeni rota için prim, pazarlama ve strateji planlaması yapılacağı öğrenildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan oyuncuları motive etmek için mesaj yağdırıyor.



Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümü sonrası 4 büyükler içinde en az gol yiyen takım oldu.



