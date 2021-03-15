Trabzonspor'da zirve hayalleri yarıda kaldı

Alanyaspor yenilgisinin ardından mutlak galibiyet parolasıyla Erzurum'da sahaya çıkan Trabzonspor, yine kazanamadı.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da zirve hayalleri yarıda kaldı
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15 Mart 2021 10:36
Trabzonspor 0-0'lık beraberlik ve 1 puanla evine dönerken, zirvede fark iyice açıldı. Karadeniz ekibi, 1 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'la fark ise 9 puan. Bordo-Mavililer, ligin son 4 haftasında 1 galibiyet alabildi. O da Kasımpaşa'ya karşı. 7 maçlık serisi Fenerbahçe derbisiyle sona eren Trabzonspor, geçen maçta evinde Alanya'ya yenilmişti. 4 maçlık periyotta toplam 8 puan yitiren Trabzonspor, zirveden koptu.

Bordo-Mavililer, haftaya Ankaragücü'nü konuk edecek. Ardından da milli araya girilecek.



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