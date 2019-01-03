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Trabzonspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı
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03 Ocak 2019 12:35
Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4 AYDA 4 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor ile 20 Ağustos 2018 tarihinde sözleşme imzalayan 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 4 aylık sürede 1 lig ve 3 kupa maçında toplamda 293 dakika süre aldı.

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