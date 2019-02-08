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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, G.Saray'ı bış geçmiyor

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı boş geçmiyor. 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a karşı oynadığı 4 maçta 2 gol, 1 asiste imza att

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, G.Saray'ı bış geçmiyor
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08 Şubat 2019 11:24
Pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında teknik direktör Ünal Karaman'ın en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray'ı affetmiyor.
 
Sarı-Kırmızılılar'a karşı 4 kez rakip olan genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 1 asistin altına imza attı ve tam 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı.
 
Eksik isimlerin fazla olduğu bu dönemde genç yaşına rağmen takım içerisinde sorumluluk alan Yusuf kritik maçta da ağları sarsmayı ve takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcunun, takım arkadaşlarına da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.
Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı boş geçmiyor. 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a karşı oynadığı 4 maçta 2 gol, 1 asiste imza att
Pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında teknik direktör Ünal Karaman'ın en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray'ı affetmiyor.
Sarı-Kırmızılılar'a karşı 4 kez rakip olan genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 1 asistin altına imza attı ve tam 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı.
Eksik isimlerin fazla olduğu bu dönemde genç yaşına rağmen takım içerisinde sorumluluk alan Yusuf kritik maçta da ağları sarsmayı ve takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcunun, takım arkadaşlarına da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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