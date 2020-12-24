Trabzonspor'da Yusuf Sarı 11'e dönmeye hazırlanıyor

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan ancak formayı giydiği kısa sürelerde camiayı etkilemeyi başaran Yusuf Sarı yavaş yavaş 11'e hazırlanıyor.



Kupadaki Adana Demir ile ligdeki Rize ve Hatay sınavlarında sonradan oyuna dahil olarak takımına hareket getiren 22 yaşındaki futbolcu performansıyla Avcı'yı etkiledi. Fizik-kondisyon olarak yüzde 100'e gelince Yusuf'un 11'i zorlaması bekleniyor.



Abdullah Avcı döneminde çeşitli sebeplerle Trabzonspor farklı kadrolarla sahaya çıksa da Vitor Hugo başta olmak üzere birçok oyuncu formayı sırtından çıkarmamıştı.



