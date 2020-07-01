Trabzonspor'da yönetimden ödeme dopingi

Trabzonspor Yönetim Kurulu bu hafta içerisinde oyunculara maaş ödemesi yapacak

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Trabzonspor'da yönetimden ödeme dopingi
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01 Temmuz 2020 11:28
Trabzonspor Yönetim Kurulu bu hafta içerisinde oyunculara maaş ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

Kazanılan maçların primlerini oyunculara hemen ödeyen yönetim Temmuz ayının başında maaş ödemelerini de yaparak ekstra bir motivasyon kaynağı yaratmayı amaçlıyor. Yönetim, bu ödeme ile futbolcuların ekstra itici bir güç kazanmasını planlıyor.



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