Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantı yaptı

Trabzonspor'da yönetim kurulu toplantısı Akyazı Stadyumu'nda online olarak yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantı yaptı
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05 Haziran 2020 20:35
Trabzonspor'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyelerimizin stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerimiz video konferans yöntemiyle iştirak etti. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi."

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