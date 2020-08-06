Trabzonspor'da yerli hedefi; Oğuz Yılmaz

Yerli stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Denizlispor ile olan sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'ı gündemine aldı.

Haber; Star
Trabzonspor'da yerli hedefi; Oğuz Yılmaz
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06 Ağustos 2020 11:39
Geride bıraktığımız sezon en büyük sorunu savunmada yaşayan Trabzonspor, bu bölgeyi sil baştan değiştirmek istiyor. Tabii ki bu durum oyuncu satışından yaratılacak kaynağa bağlı. Eğer maddi şartlar oluşursa, buraya 3 takviye birden yapılabilir. Bu isimlerden en az 1'i yerli olacak. Gündemde Oğuz Yılmaz var.

Çok iyi bir sezon geçiren ve boşa çıkan Denizlispor'un 27 yaşındaki savunmacısı ile dirsek teması sürüyor. Oğuz ile pek çok Süper Lig kulübü ilgilendiği için Bordo-Mavili yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.



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