Trabzonspor'da yeni transfer Flavio sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Flavio Medeiros da Silva, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Flavio Medeiros da Silva bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Flavio Medeiros da Silva bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.