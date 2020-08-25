Trabzonspor'da yeni transfer Flavio sağlık kontrolünden geçti

Bordo-Mavililer'in yeni transferi Flavio Medeiros da Silva, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA
Trabzonspor'da yeni transfer Flavio sağlık kontrolünden geçti
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25 Ağustos 2020 12:56
Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Flavio Medeiros da Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Flavio Medeiros da Silva bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

 

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