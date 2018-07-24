Trabzonspor'da yeni sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarındaki giyim sponsorunun, Türkiye'nin erkek giyimdeki öncü markalarından Tween olduğu belirtildi.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, bünyesinde Damat, Tween ve D'S Damat markalarını barındıran Orka Holding'in Genel Koordinatörü Osman Arar ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Başkanımız 'Modayı bir yaşam tarzı haline getiren, lider bir markayla yeniden bir arada olmak Trabzonsporumuzu güçlendirecektir' sözleriyle anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanımız ayrıca Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na da teşekkür etti." denildi.Açıklamada, Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar'ın da "Farklı ülkelerde ve farklı spor dallarındaki sporculara verdiğimiz desteği, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor'a da sağlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesine yer verildi.Öte yandan açıklamada, Trabzonspor ve Tween markalarını iki yıl süreyle bir araya getiren anlaşmaya ilişkin imza töreninin, Ağaoğlu ve Orakçıoğlu'nun katılımıyla daha sonra gerçekleştirileceği de kaydedildi.Trabzonspor, ayrıca VIP Loca kullanım sürelerini üçer yıl daha uzatan Kalyon İnşaat A.Ş ile TAV Havalimanları Holding'e ve Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener'e de göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.