Trabzonspor'da yeni idari bina ve kamp tesisleri açıldı

Trabzonspor Kulübünün yeni idari binası ve yenilenen futbolcu kamp dinlenme tesislerinin açılışı yapıldı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yanında yer alan yeni idari binanın açılış töreninde konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ile Türkiye'nin ilk modern tesislerinden birisine sahip olduğunu söyledi.Tesislerin, kulübün ihtiyaçlarını zamanla karşılayamadığına işaret eden Ağaoğlu, "Bunun için yenilenme ihtiyacı hasıl oldu. Yönetime gelir gelmez hemen 1 aylık süreç içerisinde yönetim kurulu ve sponsorlarımızın desteğiyle tesislerimizi ve kamp binalarımızı ciddi bir şekilde yenilemek için bir çalışmanın içerisine girdik. Bu süre içerisinde 1461 Trabzon'un tesislerini kullandık." şeklinde konuştu.Ağaoğlu, kısa süre içerisinde bazı sıkıntılara rağmen tesislerin yenilenen haliyle hizmete girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"İdari bina olarak şu anda bulunduğumuz binaya geçtik. Buranın tahsisi için de bize destek veren başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız ile Spor Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız da desteklerini esirgemediler. Tesislerimizin kulübümüze ve Türk spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise Trabzonspor'un Trabzon'un her şeyi olduğunu, gösterdiği başarılarla haklı bir yere geldiğini belirtti.Tesisleşme açısından Trabzon'un Türkiye'de önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, "Burada halkımız ve şehrimizle bütünleşen kulübümüzün, çok iyi bir tesis ve imkanlarla donatılmasında değerli başkan ve ekibi de gayret gösteriyorlar. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da Trabzonspor'un herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor için ne yapabilirsek onun gayretini gösteriyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek bir yürek ve tek bir büyüklük Trabzonspor'un ne olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da iyi ve kötü günde şampiyonluğa bir olarak yürüyeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından yeni idari binanın açılış kurdelesi kesildi. Binayı gezen Ağaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan ve yenilenen kamp dinlenme tesislerine geçti.Ağaoğlu, Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ile protokol üyeleri, futbolcuların da yer aldığı törende, yenilenen kamp dinlenme tesislerinin açılışını da gerçekleştirdi.