Trabzonspor'da yeni forma tanıtıldı

Trabzonspor, alternatif formasını resmen tanıttı. İşte o forma...

Trabzonspor'da yeni forma tanıtıldı
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23 Ağustos 2020 21:44
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