Trabzonspor'da yeni forma tanıtıldı
Trabzonspor, alternatif formasını resmen tanıttı. İşte o forma...
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23 Ağustos 2020 21:44
Trabzonspor
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TRANSFER
Adil Gevrek: "Gökhan'ı Sergen hoca istiyor"
Beşiktaş'tan Giresunspor'a kiralandı
Fenerbahçe, 2 oyuncuyu Rizespor'a önerdi
Ahmet Nur Çebi: "Vida ayrılmak istemiyor"
Ricardo Quaresma için açıklama; "Görüşmelerimiz sürüyor"
Barcelona'nın 3 hedefi ortaya çıktı!
Falcao'dan Arda Turan yorumu: "Takıma çok katkısı olacak"
Ismaila Coulibaly: "Galatasaray! Çılgınca..."
Il Messaggero: "Fenerbahçe ve Lazio anlaştı!"
Fuat Çapa: "Transfer yasağının kalkması gerekiyor"
Galatasaray'da rota yeniden Jefferson Lerma!
Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor
Galatasaray, Norveç'ten 19'luk yıldız adayı getiriyor
Seri'de Galatasaray'ın kozu Ryan Babel
Beşiktaş, Gökhan Töre ve Nazım Sangare'yi bekliyor
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