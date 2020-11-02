Trabzonspor'da yabancı hocalar tutunamadı

Fırtına'ya yabancı hoca yaramıyor.
Karadeniz ekibinde ilk olarak 1985-86 sezonunda Sundermann ile başlayan yabancı teknik direktör serüveninde Biskup, Braems, Leekens, Milne, Briegel, Halilhodzic, Lazaroni, Broos, Şota ve Newton gibi isimler görev yaptı.
Hiçbiri şampiyon yapamadı.
Karadeniz ekibinde ilk olarak 1985-86 sezonunda Sundermann ile başlayan yabancı teknik direktör serüveninde Biskup, Braems, Leekens, Milne, Briegel, Halilhodzic, Lazaroni, Broos, Şota ve Newton gibi isimler görev yaptı.
Hiçbiri şampiyon yapamadı.