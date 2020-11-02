Trabzonspor'da yabancı hocalar tutunamadı

Trabzonspor, yabancı teknik adamlar ile hiçbir zaman mutlu sona ulaşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yabancı hocalar tutunamadı
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02 Kasım 2020 11:58
Fırtına'ya yabancı hoca yaramıyor.

Karadeniz ekibinde ilk olarak 1985-86 sezonunda Sundermann ile başlayan yabancı teknik direktör serüveninde Biskup, Braems, Leekens, Milne, Briegel, Halilhodzic, Lazaroni, Broos, Şota ve Newton gibi isimler görev yaptı.

Hiçbiri şampiyon yapamadı.



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