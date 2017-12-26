Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ı gündeme aldı.26 yaşındaki solbek kendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularken yönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti.Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi.