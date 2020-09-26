Trabzonspor'da Vitor Hugo transferi olmadı

Uzun süre sonra Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu transfer açıklamasında bulundu.



''HUGO İÇİN ÖDEYEMEYİZ''



Vitor Hugo transferi ile ilgili konuşan Ağaoğlu, ''Yapılan transferlerin sorumluğu bize ait, 4 milyon Euro'luk oyuncu Hugo, gündemde yok. Hugo izlemenin önerdiği teknik heyetin onayladığı sol tarafımda oturan arkadaşın reddettiği oyuncu. Vergisiz 10 milyon Euro vergilerle net maliyeti 15 milyon Euro, sol tarafımdaki arkadaş söyledi ve ödeyemeyiz dedi. Dolayısıyla gündemde değil. Trabzonspor'un ödediği maximum rakam 1,5 milyon Euro'dur. Bizim 15 milyon Euro üzerinde kadro oluşturma şansımız yok'' dedi.



