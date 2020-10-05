Trabzonspor'da Vitor Hugo, sağlık kontrolünden geçirildi

Trabzonspor'da yeni transfer Vitor Hugo, sağlık kontrollerinden geçirildi.

Haber; AA
Trabzonspor'da Vitor Hugo, sağlık kontrolünden geçirildi
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05 Ekim 2020 18:42
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Vitor Hugo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden transfer ettiği oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

 



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