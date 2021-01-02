Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük'e karşı yok!

Trabzonspor'da Karagümrük ile oynanacak olan maçın kafilesi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük'e karşı yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 16:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Vitor Hugo kafilede yer almadı

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xaiver, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny ve Benik Afobe.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için