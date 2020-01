Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Kötü oynadığımız zaman, puan kaybettiğimiz zaman hoca ile alakalı eleştiriler yapıldığında sürekli olarak ifade ettiğim bir şey vardı, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim. Hoca yanlış taktik hata yaptıysa sorumlusu benim, yanlış pasın da sorumlusu benim, eleştirileceksem ben eleştirleceğim, lütfen teknik heyet ve takım üzerinde baskı oluşturmayalım demiştim. Her türlü sorumluluğu defalarca üstüme aldım. Konyaspor maçından sonra bir TV kanalına son 4-5 haftadır oynadığımzı futboldan, ikinci yarılardan memnun olmadığımı, taraftarın da memnun olmadığımı, geriye yaslandığımızı ve oyun tarzının, Trabzonspor ile örtüşmediğini söyledim. Bu kadar sorumluluğu üzerime alırken, sadece özeleştiri yaptım. Anladığım kadarıyla hoca, bu özeleştiri kendi üstüne almış." dedi.



Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek. Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an ,itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" dedi.



Ünal Karaman konusunda büyük bir hayal kırıklığını yaşadığını dile getiren Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile sürekli birlikte zaman harcayarak Trabzonspor'u yukarılara taşımak için çalıştık. Başkan-Hoca ilişkisi olarak nitelendiremeyiz. uzun süreli bir ilişkimiz vardı, birbirimizi anladığımızı düşünüyordum. Bu kadar iyi iş ilişkisi olan iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var. Oyuncunun, hocanın hataların sorumluluğunu her daim üstlendim. Direkt olarak başkanı, taraftarlıkla, başkanlığın gereğini yerine getirememek ile itham etmek ve "Her taraftarın söylediğine cevap verememem" söylemleri Ahmet Ağaoğlu olarak bana sıkıntı yaratmaz. Ancak Trabzonspor'un başkanı olarak olaya bakarsanız, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acımadı mı, acıdı! Ünal Karaman işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Kulübün doğruları, kişilerin doğrularından önce gelir. Bunun üzerine gitmek hocaya daha fazla zarar verir. Bu ülkenin değerli teknik adamlarından bir tanesi. Her iki tarafında kararına saygı duymak, sağduyulu olmak hepimizin görevi. Bundan sonra yapılacak şeyler sadece spekülasyon olur ve kulübe zarar verir" ifadelerini kullandı.





Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Trabzonspor, 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük tüm alacakların ödendiğini ve teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi."Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir"• 69 maç• 34 galibiyet• 18 beraberlik• 17 mağlubiyet• 1.74 puan ortalaması• 127 gol• 90 yenen gol1-Ahmet Ağaoğlu'nun Konyaspor maçından sonra yaptığı ve takımın performansını eleştirdiği açıklamalarına Ünal Karaman'ın içerlemesi ve bu rahatsızlığını Ağaoğlu ile paylaşması.2-Ahmet Ağaoğlu'nun sezon başından bu yana Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda yaşadığı sıkıntılı performansından dolayı Ünal Karaman'ı eleştirmesi ve "Bir türlü maça koparamıyoruz" ifadeleri.3-Trabzonspor yönetiminin içerisindeki bazı isimlerin, Ünal Karaman görevdeyken; başka teknik direktörler ile görüşmesi ve bu görüşmelerden Ünal Karaman'ın "menajerler aracılığıyla" haberinin olması.Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının altında başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştüğü öne sürüldü. Bu iddiaya TRT Spor'da canlı yayın sırasında cevap veren Mustafa Deniz, böyle bir şeyin olmadığını duyurdu. Denizli ayrıca Trabzonspor'dan teklif alması halinde bile kabul etmeyeceğini belirtti.Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın gönderilmesinde bir tezgah olduğunu söyledi. Ahmet Çakar; "Bu işte bir tezgah var. Bana göre Ağaoğlu, Şenol Güneş ile anlaştı. Acaba, bizi Şenol Güneş gibi bir adam taşıyabilir mi dediler? Bu dakikadan sonra kimi getirirsen getir, Şenol Güneş'ten başka kimse tutmaz. Puan kaybında anormal şeyler olur." ifadelerini kullandı.Camia içerisinde kendisini istemeyen insanlar olduğunu belirten Karaman yönetimsel destek alamamasından da şikayet etti. Basın toplantısında duygusal bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, "Tesiste kalıyorum, tesiste yaşıyorum. Sağ olsunlar bana daire tuttular ama bir kere küçük oğlum geldiği dönemde kaldım. Onun ötesinde tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncu uyandığı anda gözünün çapağını temizlerken 'günaydın' diyerek beni görüyor 'iyi geceler' dediğinde beni görüyor.Takımın oyununu beğenmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün 6-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra ise Karaman bu sözlere iğneli karşılıklar verdi. "Başkan bazen başkan gibi değil taraftar gibi konuşuyor" diyen Karaman "Eleştirileri üzerime alıyorum. Bunları yüzüme de söylerse ona diyeceklerim var" diyerek sinyali vermişti.Karaman'ın bu sözleri iki taraf arasındaki ipleri kopardı. Karaman yönetime istifasını sundu. Bordo-mavili yönetim dün gece tesislerde acilen toplanıp Karaman'ın durumunu masaya yatırdı. Başkan Ağaoğlu'nun en çok da Karaman'ın "Eğer birileri kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışırsa onun boğazına takılırım" sözüne bozulduğu öğrenildi. Ünal Hoca'nın gönderileceği haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra taraftarlar tesisleri bastı. Taraftarlar "Burası Trabzon, İstanbul değil!", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" ve "Yönetim gelecek, hesap verecek!" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Yönetim hocayı ikna etmek için seferber oldu. İzmir'e gidecek olan Karaman, baskılar karşısında uçağı kaçırdı, tesislerden ayrılamadı.