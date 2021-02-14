Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan büyük fedakarlık

Gaziantep FK karşısında bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır takımını yalnız bırakmadı.
Kalçasındaki ağrıya rağmen maçta oynamak istediğini teknik heyet ile paylaşan Uğurcan ilk 11'de sahaya çıktı.
3 Koronavirüs vakasının olduğu duyurulan Karadeniz ekibinde Yeni Malatya karşılaşmasındaki ilk 11'den farklı olarak savunmanın sağında Kamil Ahmet, orta sahada ise Flavio görev aldı.
Kalçasındaki ağrıya rağmen maçta oynamak istediğini teknik heyet ile paylaşan Uğurcan ilk 11'de sahaya çıktı.
3 Koronavirüs vakasının olduğu duyurulan Karadeniz ekibinde Yeni Malatya karşılaşmasındaki ilk 11'den farklı olarak savunmanın sağında Kamil Ahmet, orta sahada ise Flavio görev aldı.