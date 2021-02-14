Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan büyük fedakarlık

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçında büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan büyük fedakarlık
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14 Şubat 2021 11:53
Gaziantep FK karşısında bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır takımını yalnız bırakmadı.

Kalçasındaki ağrıya rağmen maçta oynamak istediğini teknik heyet ile paylaşan Uğurcan ilk 11'de sahaya çıktı.

3 Koronavirüs vakasının olduğu duyurulan Karadeniz ekibinde Yeni Malatya karşılaşmasındaki ilk 11'den farklı olarak savunmanın sağında Kamil Ahmet, orta sahada ise Flavio görev aldı.



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