Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sevinci!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası savunma anlayışının düzelmesiyle, kaledeki performansı artan Uğurcan Çakır, yine sıkıntısız bir 90 dakika çıkardı.



Özellikle Fernandes'in yaptığı 2 kritik vuruşta gole izin vermeyen başarılı file bekçisi, Trabzonspor'da günün iyi isimlerinden biriydi. Toplamda kalesine gelen 5 topu kurtaran milli eldiven, teknik heyetten alkış aldı.



Son 4 maçta sadece 1 gol yedi



Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un 2 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldığı son 4 lig maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Yıldız isim, aynı zamanda pas yüzdesiyle de dikkat çekti. Avcı'nın oyunu geriden kurma planına tam anlamıyla uyum sağlayan Uğurcan, yüzde 88'lik başarılı pas oranıyla mücadeleyi noktaladı. Uğurcan, Avcı öncesindeki 8 lig maçında ise kalesinde tam 15 gol görmüştü



