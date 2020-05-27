Trabzon'da Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira'nın sözleşmeleri uzatılacak.
Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk Sosa ile görüşecek. Arjantinli yıldız ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor.
Novak ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalanması an meselesi. Pereira'ya da 1 yıllık daha sözleşme teklif edilecek.
1 yıllık opsiyonu olan Hosseini ile de devam edilecek. Hosseini'ye yıllık 600 bin Euro ödenecek.
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Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk Sosa ile görüşecek. Arjantinli yıldız ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor.
Novak ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalanması an meselesi. Pereira'ya da 1 yıllık daha sözleşme teklif edilecek.
1 yıllık opsiyonu olan Hosseini ile de devam edilecek. Hosseini'ye yıllık 600 bin Euro ödenecek.
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