Trabzonspor'da üç imza için geri sayım

Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, lig başlamadan Jose Sosa, Çek yıldız Filip Novak ve Portekizli Joao Pereira'nın sözleşmelerini uzatacak.1 yıllık opsiyonu olan Hosseini ile de devam edilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da üç imza için geri sayım
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27 Mayıs 2020 08:15
Trabzon'da Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira'nın sözleşmeleri uzatılacak.

Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk Sosa ile görüşecek. Arjantinli yıldız ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor.

Novak ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalanması an meselesi. Pereira'ya da 1 yıllık daha sözleşme teklif edilecek. 

1 yıllık opsiyonu olan Hosseini ile de devam edilecek. Hosseini'ye yıllık 600 bin Euro ödenecek.

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