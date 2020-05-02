Trabzonspor'da Türk yıldız avı!

Geçtiğimiz yıl gençlere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Trabzonspor, şimdiden 3 genç yıldız için mesai harcıyor.
Burak Kapacak, Mustafa Kapı ve Ali Akman'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Bursa'nın yıldızı Burak Kapacak için Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor.
Bordo-Mavililer, G.Saray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'nın ailesi ile de iletişim halinde.
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Burak Kapacak, Mustafa Kapı ve Ali Akman'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Bursa'nın yıldızı Burak Kapacak için Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor.
Bordo-Mavililer, G.Saray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'nın ailesi ile de iletişim halinde.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın