Trabzonspor'da Türk yıldız avı!

Geçtiğimiz yıl gençlere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Trabzonspor, şimdiden 3 genç yıldız için mesai harcıyor.Burak Kapacak, Mustafa Kapı ve Ali Akman'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Bursa'nın yıldızı Burak Kapacak için Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor.Bordo-Mavililer, G.Saray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'nın ailesi ile de iletişim halinde.