Trabzonspor'da tüm goller Abdülkadir için!

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor'da futbolcular, Abdülkadir Ömür'e mesaj gönderdi.
Bordo - mavili takımda 36. dakikada ağları sarsan Djaniny, golün ardından sağ ayak fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür'ün formasını yedek kulübesinden aldı ve havaya kaldırdı.
54. dakikada topu filelerle buluşturan Caleb Ekuban ise gol sevincinde elleriyle Abdülkadir'in forma numarası "10" yaptı ve kalbini göstererek, genç yıldıza "Kalbimizdesin" mesajı verdi.
Bordo - mavili takımda 36. dakikada ağları sarsan Djaniny, golün ardından sağ ayak fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür'ün formasını yedek kulübesinden aldı ve havaya kaldırdı.
54. dakikada topu filelerle buluşturan Caleb Ekuban ise gol sevincinde elleriyle Abdülkadir'in forma numarası "10" yaptı ve kalbini göstererek, genç yıldıza "Kalbimizdesin" mesajı verdi.