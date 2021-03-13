Trabzonspor'da Trondsen'in dönüşü gecikti

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Trondsen, yavaş yavaş saha çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor'da Trondsen'in dönüşü gecikti
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13 Mart 2021 14:12
Anders Trondsen
Anders Trondsen
Rosenborg
Karadeniz devinin Norveçli futbolcusu Trondsen, yavaş yavaş saha çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 gün önce ülkesinden dönerek tedavisine Trabzon'da devam edilen 25 yaşındaki orta sahanın bu ayın sonunda formasına kavuşması bekleniyordu. Ancak 1.83 boyundaki oyuncu henüz takımla çalışmalara başlamadığı için bu sürenin nisanın ortalarını bulacağı belirtildi.



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