Trabzonspor'da Trondsen'e lisans çıkartılmayabilir!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapora göre bireysel antrenmanlara başlayacak olan Trondsen'in iptal edilen lisansının tekrar çıkıp çıkmayacağı ise yapılacak transferlere bağlı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Trondsen'e lisans çıkartılmayabilir!
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22 Ocak 2021 09:56
Trabzonspor'un yakasından bir türlü düşmeyen sakatlıklar daha sezon başında yeni transfer Norveçli Anders Trondsen'le başlamıştı.

Büyük umutlarla transfer edilen ve tam sezon öncesi 9 Eylül'deki idmanda sağ diz ön çapraz bağları kopan Norveçli orta saha oyuncusu ameliyatın ardından tedavi için ülkesine gitmişti. Bu sürede Trondsen'in durumunu yakından takip eden bordo-mavili sağlık heyeti de oyuncunun ağrılarının tamamen geçtiğini bildirmesi üzerine tedavinin tamamlandığına kanaat getirdi ve şubat ayı içinde Trabzon'a çağrılmasına karar verdi.

TAKIMDA YERİ GARANTİ DEĞİL

Trondsen, Trabzon'a geldikten sonra kısa bir süre takımdan ayrı olarak çalışacak. Bu süre sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre takımla idmanlara da katılacak olan Trondsen'in sezon başında iptal edilen lisansının durumu henüz belli değil. Ara transferdeki hamlelere göre yabancı kontenjanının dolmaması durumunda Norveçli oyuncuya yeniden lisans çıkartılacağı belirtildi.



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