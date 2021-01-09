Trabzonspor'da Trondsen'e 2 ay lazım

Lig başlamadan çapraz bağları kopan Trondsen, geri dönüş hazırlığında...

Abone Ol
Trabzonspor'da Trondsen'e 2 ay lazım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2021 11:24
Trabzonspor'da bireysel çalışmalarını sürdüren Norveçli orta sahanın, tam anlamıyla fiziksel açığını kapatması için önünde 2 aylık bir süre bulunduğu öğrenildi.

Sağlık heyetinin durumunu yakından takip ettiği Trondsen, yabancı kontenjanında yer olması halinde kadroya yazılacak ve lisansı çıkartılacak. Gidenlerin ve geleceklerin durumuna göre bu konu Ocak ayının sonuna doğru netlik kazanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için