Trabzonspor'da Trondsen'e 2 ay lazım

Trabzonspor'da bireysel çalışmalarını sürdüren Norveçli orta sahanın, tam anlamıyla fiziksel açığını kapatması için önünde 2 aylık bir süre bulunduğu öğrenildi.



Sağlık heyetinin durumunu yakından takip ettiği Trondsen, yabancı kontenjanında yer olması halinde kadroya yazılacak ve lisansı çıkartılacak. Gidenlerin ve geleceklerin durumuna göre bu konu Ocak ayının sonuna doğru netlik kazanacak.



