Trabzonspor'da Trondsen geri döndü

Trabzonspor'da lig başlamadan sakatlananTrondsen, tedavi sürecini tamamladı ve Trabzon'a geldi.

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Trabzonspor'da Trondsen geri döndü
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21 Şubat 2021 14:05
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak lig başlamadan çapraz bağları kopan Trondsen, tedavi sürecini tamamladı ve Trabzon'a geldi.


Takımla birlikte İstanbul'dan kente gelen Norveçli orta saha oyuncusu, kontrollü olarak saha çalışmalarına başlayacak. Başarılı futbolcunun 3-4 hafta sonra tam olarak takım antrenmanlarında yer alacağı ve oynayabilecek düzeye geleceği öğrenildi.



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