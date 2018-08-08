Yeni sezon öncesi bir taraftan borç kapatmakla uğraşan diğer taraftan takımın açıklarını kapatmaya çalışan Trabzonspor savunma takviyesinin ardından teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi doğrultusunda arayışlara başladığı santrfor konusunda da sona yaklaştı.Son olarak İranlı savunma oyuncusu Morteza Pouraliganji ile anlaşmaya varan bordo-mavililer 29 yaşındaki Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme için de pazarlıklarını hızlandırdı.Geçen sezon devre arasında Çin'in Beijing Gouoan takımının 3 milyon euroluk teklifini geri çeviren Nwakaeme'nin kulübü Beer Sheva'nın bordo-mavili kulüpten 2 milyon euro istediği öğrenildi.Son üç sezondur kulübü şampiyon olan Beer Sheva'nın en çok gol atan ve asist yapan oyuncusu durumunda bulunan Nijeryalı golcünün kulüp başkanlığını ise dolar milyarderi İsrailli iş kadını Alona Barkat yapıyor.