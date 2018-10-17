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Trabzonspor'da transfer için düğmeye basıldı

Devre arasına daha 9 hafta olmasına rağmen Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutuyor.

Trabzonspor'da transfer için düğmeye basıldı
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17 Ekim 2018 10:38
Devre arasına daha 9 hafta olmasına rağmen Trabzonspor Yönetimi elini çabuk tutuyor. Bordo-Mavililer, Ocak ayında yapılacak transferler için şimdiden çalışmalara başladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, teknik direktör Ünal Karaman'dan rapor isterken, takviye yapılması beklenen bölge stoper. Yaz döneminde Durica, Uğur Demirok ve Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, yerlerine Toure ve Hosseini'yi almıştı. Devre arasında 1 stoper daha transfer edilebilir

Trabzonspor'da hangi bölgelere ihtiyaç var?
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