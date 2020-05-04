Trabzonspor'da transfer gelişmesi; Lucas Piazon

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve Rio Ave'ye kiralanan 26 yaşındaki Piazon, Trabzonspor'un gündemine girdi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da transfer gelişmesi; Lucas Piazon
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04 Mayıs 2020 08:03
Trabzonspor transfer çalışmalarında gaza bastı... Her geçen gün listeye yeni bir isim girerken, gündeme gelen son oyuncu Lucas Piazon.

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve Rio Ave'ye kiralanan 26 yaşındaki oyuncunun, Portekiz'de mutsuz olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibi, gelecek sene İngiltere'ye geri dönmesi beklenen yıldız oyuncu için antrenör Newton kozuyla devreye girecek. İngiliz çalıştırıcı, eski öğrencisini Trabzonspor için ikna etmeye çalışacak

Lucas Piazon bu sezon 16 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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