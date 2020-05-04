Trabzonspor'da transfer gelişmesi; Lucas Piazon

Trabzonspor transfer çalışmalarında gaza bastı... Her geçen gün listeye yeni bir isim girerken, gündeme gelen son oyuncu Lucas Piazon.Bonservisi Chelsea'de bulunan ve Rio Ave'ye kiralanan 26 yaşındaki oyuncunun, Portekiz'de mutsuz olduğu öğrenildi.Karadeniz ekibi, gelecek sene İngiltere'ye geri dönmesi beklenen yıldız oyuncu için antrenör Newton kozuyla devreye girecek. İngiliz çalıştırıcı, eski öğrencisini Trabzonspor için ikna etmeye çalışacakLucas Piazon bu sezon 16 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asist yaptı.