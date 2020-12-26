Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Majid Hosseini

Bordo-Mavililer'de gözden düşen ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Majid Hosseini, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.
İran basınında yer alan haberlere göre, Belçika ekiplerinden Charleroi Kulübü Hosseini'yi istiyor. Trabzonspor'la sezon sonuna kadar kontratı bulunan başarılı stoperin teklife sıcak baktığı belirtildi. Hosseini, Charleroi'ye gitmesi durumunda, Belçika ekibindeki üçüncü İranlı futbolcu olacak.
İran basınında yer alan haberlere göre, Belçika ekiplerinden Charleroi Kulübü Hosseini'yi istiyor. Trabzonspor'la sezon sonuna kadar kontratı bulunan başarılı stoperin teklife sıcak baktığı belirtildi. Hosseini, Charleroi'ye gitmesi durumunda, Belçika ekibindeki üçüncü İranlı futbolcu olacak.