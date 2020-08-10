Trabzonspor'da stoperlerin geleceği merak konusu

2019/20 sezonunda savunmada sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'da stoperlerin geleceği merak ediliyor.

Haber; Star
Trabzonspor'da stoperlerin geleceği merak konusu
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10 Ağustos 2020 11:37
Bu sezon savunmada büyük sorunlar yaşayan Trabzonspor'da stoperlerin geleceği merak konusu. Messias ile yollar ayrılırken, Hosseini ve Campi'ye de tekliflerin olduğu biliniyor. Yönetimin iki oyuncu için de gelen tüm önerileri değerlendirdiği vurgulandı.

Öte yandan 34 yaşındaki Manuel Da Costa için de önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi. Hüseyin Türkmen'in de iki sezondur gösterdiği performansla gözden düştüğü kaydedildi.




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