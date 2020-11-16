2008-2011 yılları arasında tam 3 sezon Bordo-Mavili formayı terleten ve 98 maça çıkan Egemen Korkmaz, artık teknik ekipte. Fırtına'nın eski kaptanı, hocalık kariyerine Abdullah Avcı'nın yanında başladı. TFF'nin bu sezon düzenlemiş olduğu hızlandırılmış kursta pro lisansını alan Korkmaz, Orhan Ak ile beraber Avcı'nın yardımcılığını yapıyor. Kulüp hocalığında ilk kez İstanbul dışına çıkan Abdullah Avcı'ya şehri de anlatan Egemen Korkmaz, aynı zamanda antrenmanlarda büyük efor sarf ediyor. Trabzonspor'un efsane stoperi, özellikle bu hafta savunmacılarla bizzat çalışmalar gerçekleştirecek.



8 haftada 15 gol



8 haftada 15 gol yiyen Bordo-Mavililer'de öncelikle olarak bu sorunu çözmek isteyen teknik heyet, orta sahayı sağlamlaştırıp, stoperlerin de bireysel hatalarını en aza indirmeyi hedefliyor. Egemen'in Vitor Hugo, Edgar, Campi, Hosseini ve Atakan gibi isimlere pozisyon pozisyon hataları gösterip, tecrübelerini aktaracağı öğrenildi.



