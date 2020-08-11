Trabzonspor'da stopere aday; Nino

Savunma hattını yenileme planları yapan Trabzonspor, Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu transfer etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Trabzonspor'da stopere aday; Nino
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11 Ağustos 2020 09:08
Savunma hattını yenileme planları yapan Trabzonspor, Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu gözüne kestirdi.

Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıların ardından Campi, Hosseini ve Da Costa ile yollarını ayırmayı düşünen bordo- mavili yöneticiler, 23 yaşındaki Brezilyalı için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak.

Brezilya basınına göre Fırtına, Fluminense'ye bu transfer için 2 milyon Euro önerecek.




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