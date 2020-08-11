Trabzonspor'da stopere aday; Nino

Savunma hattını yenileme planları yapan Trabzonspor, Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu gözüne kestirdi.Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıların ardından Campi, Hosseini ve Da Costa ile yollarını ayırmayı düşünen bordo- mavili yöneticiler, 23 yaşındaki Brezilyalı için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak.Brezilya basınına göre Fırtına, Fluminense'ye bu transfer için 2 milyon Euro önerecek.